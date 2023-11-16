



Глава "РДК" приговорен к пожизненному за рейд на Брянскую область

Глава организации "Русский добровольческий корпус" ("РДК") Денис Капустин осужден к пожизненному заключению. Ему вменяется государственная измена и терроризм. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд в Москве.



За участие Капустина в рейде РДК в Брянскую область в марте 2023 года он обвинен не только в госизмене, попытке совершения теракта, но и незаконном обороте оружия, незаконном обороте взрывчатки, создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления терроризма.



Как сообщают российские паблики, судебный процесс по делу Капустина прошел в закрытом режиме, а о его начале журналисты узнали случайно. Однако на оглашение приговора журналистов не пустили.



Напомним, "РДК" является запрещенной в РФ организацией. Еще в конце марта Денис Капустин был заочно арестован по делу о нападении диверсантов на села в Брянской области. Тогда ответственность за нападение взял на себя "РДК".



Помимо этого, ФСБ считает Капустина причастного к попытке покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.



Глава "РДК" объявлен в международный розыск.



Денис Капустин (Никитин) – национал-социалист и бывший фанат ФК "ЦСКА" (Москва). Он дружил с неонацистом Максимом Марцинкевичем и организовывал промоушен White Rex, который проводил турниры по боям без правил. Последние несколько лет Капустин жили в Европе и Украине.