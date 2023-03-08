



Глава разведки США: Иран угрожает как Израилю, так и США

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс в среду заявила Комитету по разведке Сената США, что Иран угрожает как Израилю, так и США.



Что касается Израиля, она сказала, что иранская угроза исходит от ракет, беспилотников и его поддержки “Хизбаллы” и других прокси.



Кроме того, Хейнс сказала, что Исламская Республика угрожает как Израилю, так и США в силу своей ядерной программы и продолжающихся действий на Ближнем Востоке, которые могут угрожать гражданам обеих стран.



Она сказала, что ядерные действия Тегерана, которые "больше не сдерживаются иранской ядерной сделкой JCPOA" 2015 года, и его новые "исследования и разработки приблизили его к [возможности] производства ядерного устройства", если он примет соответствующее решение.



