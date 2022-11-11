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Глава разведки Ирана: Наше терпение небезгранично
11.11.2022 19:00 Евгения Маркова

Глава разведки Ирана: Наше терпение небезгранично

Глава разведки Ирана Эсмаил Хатиб предупредил СА, Израиль, США и Великобританию, что Тегеран не будет постоянно терпеть иностранного вмешательства в свои дела, сообщило агентство Fars.

"США, Великобритания, израильский режим и Саудовская Аравия сыграли явную роль в недавних беспорядках в нескольких иранских огородах", - объяснил Хатыб.

Он добавил, что "в недавних событиях рука сионистского режима была более очевидна в реализации, рука Великобритании в пропаганде и рука саудовского режима в финансировании".

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