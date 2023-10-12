



Глава украинской разведки спрогнозировал, когда закончится война с РФ

Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года. Человеческого ресурса стране-агрессору хватит надолго, а вот с экономикой и техникой будут проблемы. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".



По его словам, экономического ресурса России хватит без проблем вести войну до 2025 года, по количеству техники - до 2026-го максимум.



"То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая", - сказал Буданов.



Другое дело, по словам руководителя ГУР, "готова ли РФ идти до верхнего предела, до последнего".



"По факту, все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений", - добавил Буданов.



Он также отметил, что замораживать конфликт нельзя ни в коем случае: во-первых, это будет предательством людей на оккупированных территориях, а во-вторых - неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас воюет.



Также Буданов заявил, что мир достаточно быстро приближается к глобальной войне. Сейчас есть несколько конфликтов (например, в Израиле и Нагорном Карабахе), которые, на первый взгляд, кажутся региональными, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы.



"Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые, на первый взгляд, кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, стоим ли мы на пороге Третьей мировой войны.



По мнению руководителя ГУР, "все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне".