



Глава разведки Буданов сообщил, когда ВСУ разорвут сухопутный коридор в Крым

Первая оборонительная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операция по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом может быть завершена еще до наступления зимы. Об этом заявил начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью The Economist.



Как отмечается в публикации, Россия в отчаянии выделяет недостаточно укомплектованные резервы, которые она не планировала развертывать до конца октября. "Вопреки тому, что заявляет РФ, у нее абсолютно нет стратегического резерва", - сказал Буданов.



По его словам, 25-я общевойсковая армия России, которая сейчас сочно перебрасывается на восточный фронт в районе Лимана и Купянска, укомплектована на 80% по личному составу на 55% вооружения.



Медленный темп наступления против окопавшегося и хорошо подготовленного противника - просто отражение реальности, сказал Буданов. Он не понимает тех, кто предсказал быстрый крах русских позиций.



"Карандаш крепкий или слабый? Это зависит от того, как вы на это посмотрите". Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До начала сезона распутицы осталось больше месяца. "И это факт", - сказал начальник ГУР Минобороны.



Также Буданов рассказал, что российские ресурсы иссякают, экономика РФ продержится лишь до 2025 года, а поток оружия прекратится в 2026-м, "возможно, раньше".



"Если все хорошо и ресурсов в России достаточно, то почему они их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего добывать", - сказал Буданов о переговорах Путина с главой КНДР.