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Глава РААМ - ХАМАСу: немедленно освободить заложников
16.10.2023 16:18 Алина Груднева

Глава РААМ - ХАМАСу: немедленно освободить заложников

Председатель РААМ Мансур Аббас призвал террористическую организацию ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе.

Он также призвал израильское правительство предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе.

"Я продолжу призывать группировки в Газе освободить тех, кто удерживается ими", - сказал Аббас.

Что примечательно, председатель арабской партии пытается "осторожно" комментировать происходящее после атаки ХАМАСа. После бойни, устроенной террористами 7 октября, он говорил, что "шокирован, узнав, что один из его друзей потерял дочь на фестивале в Реим".

 

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