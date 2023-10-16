



Глава РААМ - ХАМАСу: немедленно освободить заложников

Председатель РААМ Мансур Аббас призвал террористическую организацию ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе.



Он также призвал израильское правительство предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе.



"Я продолжу призывать группировки в Газе освободить тех, кто удерживается ими", - сказал Аббас.



Что примечательно, председатель арабской партии пытается "осторожно" комментировать происходящее после атаки ХАМАСа. После бойни, устроенной террористами 7 октября, он говорил, что "шокирован, узнав, что один из его друзей потерял дочь на фестивале в Реим".



