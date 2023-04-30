



Глава ПВО Ирана хвастается достижениями страны в обороне – анализ

Командующий иранскими силами ПВО в конце прошлой недели хвастался мощью, которой обладает страна с точки зрения противовоздушной обороны.

Это важно, потому что ПВО является ключом к защите Ирана от угроз, особенно от современных самолетов, ракет и беспилотников. Еще в 2020 году Иран сбил гражданский авиалайнер из-за серьезной ошибки сотрудников ПВО. Страна хочет указать, что с тех пор она продвинулась вперед.



Согласно отчету Tehran Times, бригадный генерал Алиреза Сабахи-Фард отметил, что мощная сила ПВО Ирана в регионе неоспорима. Он говорил об “абсолютной мощи” страны и о том, что его войска используют “на 100% местное, наиболее оснащенное и основанное на передовых мировых технологиях” оборудование. Учитывая сообщения о том, что Иран приобретает двигатели и другие технологии для своих беспилотников, чтобы сделать “реконструкцию”, это заявление о “местности” верно лишь отчасти.



Сабахи-Фард также сослался на “сфабрикованные Израилем угрозы и предупредил, что иранские ракеты “готовы нанести удар по любой стране, пытающейся вмешаться в безопасность воздушного пространства Ирана”.



“Теперь, когда мы продвинулись технологически и приобрели опыт в области производства средств противовоздушной обороны, мы можем экспортировать их”, – сообщил генерал.



Теперь Иран хочет расширить зону покрытия своей ПВО. Он уже претендует на пространство Персидского и Оманского заливов и другие районы.

