



Глава профсоюза врачей о судебной реформе: “мы больше не можем молчать”

Председатель Израильской медицинской ассоциации профессор Сион Хагай призывает премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить судебную реформу.



“Мы больше не можем молчать”, — говорит Хагай в своем выступлении, сообщает 13 канал.



“К сожалению, мы слышим голоса, стремящиеся навредить профсоюзам и ослабить их. Мы без колебаний примем организационные меры в случае нарушения основных прав пациентов и врачей“, — добавляет он.



Хагай также предупреждает о неблагоприятных последствиях реформы для психического здоровья, призывая Нетаниягу провести переговоры с целью достижения соглашения с широкой поддержкой.



