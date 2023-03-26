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Глава профсоюза врачей о судебной реформе: “мы больше не можем молчать”
26.03.2023 16:27 Ирина Демьянова

Глава профсоюза врачей о судебной реформе: “мы больше не можем молчать”

Председатель Израильской медицинской ассоциации профессор Сион Хагай призывает премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить судебную реформу.

“Мы больше не можем молчать”, — говорит Хагай в своем выступлении, сообщает 13 канал.

“К сожалению, мы слышим голоса, стремящиеся навредить профсоюзам и ослабить их. Мы без колебаний примем организационные меры в случае нарушения основных прав пациентов и врачей“, — добавляет он.

Хагай также предупреждает о неблагоприятных последствиях реформы для психического здоровья, призывая Нетаниягу провести переговоры с целью достижения соглашения с широкой поддержкой.

 

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