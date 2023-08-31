



Глава профсоюза учителей: мы идем к забастовке



Министерство финансов и профсоюз учителей пока не смогли договориться о новом соглашении о зарплате, и между сторонами существуют значительные разногласия.



Глава профсоюза учителей Ран Эрез дал вчера интервью 12-му каналу и рассказал о ситуации на переговорах: "Мы движемся к забастовке в средних школах, переговоров нет, прогресса нет. Разрывы очень велики. В настоящее время разрыв составляет 500 млн. шекелей, но основной разрыв заключается в том, что они требуют заключения личных контрактов, и убрали из коллективного договора директоров".





Официальные лица сообщили о "позитивном прогрессе" на переговорах. Каналу также стало известно, что была достигнута договоренность о повышении зарплаты каждого учителя примерно на 2 000 шекелей. Кроме того, стороны договорились о гибкости для директоров школ, чтобы они могли стимулировать хороших учителей. Однако, по словам Эреза, остаются и другие пробелы.



После публикации учительская организация выступила с заявлением, не опровергая и не подтверждая его: "Переговоры продолжаются, есть много пунктов, на которые нет ответов и которые еще не обсуждались, мы ведем переговоры без компромиссов, в данный момент мы не можем подтвердить какую-либо информацию. Забастовка еще возможна".