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Глава профсоюза израильских учителей: Смотрич хочет доказать, что он герой
30.08.2023 10:59 Наталья Богинская

Глава профсоюза израильских учителей: Смотрич хочет доказать, что он герой

Глава профсоюза израильских учителей Ран Эрез, объявивший накануне, что крайний срок переговоров наступил 30 августа, напал на министра финансов Бецалеля Смотрича

В интервью Ynet Live он заявил, что “министр образования хочет открыть учебный год и делает все возможное”.

“Но Смотрич хочет доказать, что он герой и преподать урок учительскому профсоюзу”, – отметил Эрез.

По его мнению, министр финансов “сломает” организацию и  доведет систему образования до “личных контрактов” и “ослабит учителей". Эрез добавил, что "родители, прежде всего, должны понимать: вся та игра, которую затеял Минфин, осуществляется за счет их детей". 
 

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