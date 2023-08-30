



Глава профсоюза израильских учителей: Смотрич хочет доказать, что он герой

Глава профсоюза израильских учителей Ран Эрез, объявивший накануне, что крайний срок переговоров наступил 30 августа, напал на министра финансов Бецалеля Смотрича



В интервью Ynet Live он заявил, что “министр образования хочет открыть учебный год и делает все возможное”.



“Но Смотрич хочет доказать, что он герой и преподать урок учительскому профсоюзу”, – отметил Эрез.



По его мнению, министр финансов “сломает” организацию и доведет систему образования до “личных контрактов” и “ослабит учителей". Эрез добавил, что "родители, прежде всего, должны понимать: вся та игра, которую затеял Минфин, осуществляется за счет их детей".

