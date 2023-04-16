



Глава профсоюза Бен-Гурион: забастовка 27 марта была согласована с Нетаниягу



Пинхас Идан, председатель совета работников, утверждает в заявлении под присягой в трибунал Ликуда, что забастовка в аэропорту Бен-Гурион 27 марта была согласована с Нетаниягу и председателем Гистадрута.



Председатель комитета работников Управления аэропортов Пинхас Идан в ответном письме на петицию, поданную против него в трибунал Ликуда, рассказал о разговоре, который состоялся у него с председателем Гистадрута Арноном Бар-Давидом незадолго до объявления забастовки.



По словам Идана, в этом разговоре Бар Давид прямо заявил ему, что забастовка была согласована с канцелярией премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и что она будет очень короткой.



Канал КАН сообщил, что офис Нетаниягу и Гистадрут координировали свои действия по поводу всеобщей забастовки в экономике и ее представления как направленной на остановку правовой реформы. Публикация КАН была немедленно опровергнута офисом Нетаниягу и Бар-Давидом.



Идан остановил взлеты в Бен-Гурион без предупреждения в день забастовки, и Ликуд утверждал, что он действовал вопреки решению партии. До сих пор Идан довольствовался инсинуациями, когда говорил, что забастовка была согласована и скоординирована. Теперь же председатель профсоюзного комитета указывает пальцем прямо на Нетаниягу.



Позже в своем ответе Идан утверждает, что если его исключат из Ликуда, то Нетаниягу и министр Йоав Галант также должны быть исключены за то, что действовали вопреки решению фракции голосовать за реформу, приведя к остановке законодательного процесса. Идан утверждает, что он просто хотел выполнить указания Нетаниягу.



Все это противоречит заявлениям канцелярии Нетаниягу и Бар Давида, которому придется дать ответы на то, что произошло за кулисами внезапной забастовки на ферме, которая длилась целый день в нарушение закона и нанесла ущерб многим гражданам Израиля.