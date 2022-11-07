



Глава полиции: Я не просил о встрече с Бен Гвиром

Полиция Израиля выпустила заявление о том, что публикация о контактах начальника полиции Коби Шабтая с избранными должностными лицами после выборов является неверной.



"Начальник полиции, как и старшие офицеры полиции, не просил и не встречался с выборными должностными лицами, фигурирующими в публикации. Стоит, чтобы новости такого рода проверялись у пресс-секретаря полиции перед публикацией", - говорится в сообщении.



Ранее соратники председателя "Оцма Иегудит" Итамара Бен Гвира, который претендует на пост министра внутренней безопасности рассказали о контактах с Шабтаем газете Исраэль Ха Йом.



По информации газеты “их отношения хорошие, и у них не будет проблем при сотрудничестве; Бен Гвир бульдозер, Шабтай захочет укрепить полицию с его помощью".



В отчете говорится, что за последние шесть месяцев Бен Гвир и Шабтай несколько сблизились, причем жена Бен Гвира, Аела, была одним из инициаторов этих отношений. Как стало известно "Исраэль Хайом", будучи членом администрации Храмовой горы, жена Бен Гвира находится в прямом и постоянном контакте с командирами Иерусалимского округа.

