



Глава полиции Тель-Авива уходит в отставку за “отказ ломать кости на митингах”

Начальник полиции Тель-Авива Амихай Эшед объявляет о своей отставке на пресс-конференции, заявив, что он был отстранен от должности из-за “политических соображений”, и что он платит “ужасную цену за свой выбор предотвратить гражданскую войну”.



Комиссар полиции Коби Шабтай недавно сообщил Эшеду, что его переведут на должность руководителя внутреннего учебного центра полиции, что многими рассматривается как понижение в должности. Известно, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир был возмущен отказом Эшеда применить большую силу против многомесячных демонстраций против судебной реформы.



На прошлой неделе Бен-Гвир и Шабтай заявили, что заместитель комиссара Южного округа Перец Амар заменит Эшеда в Тель-Авиве. Шабтай в то время сообщил, что он заканчивает свой срок в январе и не будет искать дополнительный год в этой роли.



И Шабтай, и Бен-Гвир настаивают на том, что удаление Эшеда было запланировано заранее. Но Бен-Гвир также сказал, что его решение было связано с реакцией командира на протесты в Тель-Авиве.



Эшед раскритиковал Бен-Гвира на пресс-конференции сказав, что “не смог оправдать ожиданий министерского эшелона, которые включали нарушение правил и процедур и явное вмешательство в процесс принятия профессиональных решений”.



“Я легко мог бы применить непропорциональную силу и заполнить отделение неотложной помощи в “Ихилов” в конце каждой демонстрации в Тель-Авиве. Мы могли бы расчистить Аялон за считанные минуты, заплатив за это ужасной ценой разбитых голов и переломанных костей, ценой нарушения договора между полицией и гражданами”.



Он добавил, что “как командир я учил поколения полицейских признавать пределы силы, защищать наш договор с общественностью. К сожалению, впервые за три десятилетия моей службы я столкнулся с причудливой реальностью, в которой спокойствие и порядок не является желаемой целью, а наоборот”.

Эшед считает, что его отказ следовать требованиям Бен-Гвира привел к тому, что “хорошо смазанная ядовитая машина была запущена против меня в интернете, что привело к значительным угрозам для моей жизни, но это не разубедило меня.



“Во все времена я видел перед собой одну дорожную карту, один компас: систему сдержек и противовесов, свод израильских законов и правила морали и справедливости”, – подчеркнул он.



Эшед призвал полицию не бояться его мнимого увольнения, говоря, что командиры должны “стоять твердо, как скала, придерживаться ценностей организации и быть выше сиюминутных личных соображений”.



“Прецедент Ами Эшеда” не должен терроризировать начальников полиции. Командующий округом не должен уклоняться от высказывания своего мнения, не должен пренебрегать своими ценностями”, – продолжил он.



Эшед заявил, что “заплатил максимальную профессиональную цену за то, что остался верен своим принципам”



“33 года службы в военной форме – на последнем отрезке пути к должности комиссара – пошли насмарку. И все по простой причине: я требовал, чтобы мои полицейские соблюдали закон”, – заключил он.