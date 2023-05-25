



Глава Пентагона ждет, что учения украинцев на F-16 начнутся в ближайшие недели

Учения украинских пилотов на истребителях F-16 могут начаться уже в ближайшие недели. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайна".



"На прошлой неделе президент Байден объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные усилия с нашими союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Мы надеемся, что эти учения начнутся в ближайшие недели", - сказал он.



По словам Остина, учения будут способствовать дальнейшему укреплению и усовершенствованию возможностей украинских Воздушных сил в долгосрочной перспективе. Вдобавок это дополнит краткосрочные и среднесрочные соглашения по безопасности.



Глава Пентагона добавил, что новые совместные усилия посылают мощное сообщение о единстве союзников и долгосрочной приверженности самообороне Украины.



Отметим, что на сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины союзники должны согласовать дальнейшую помощь Украине. В фокусе внимания будет усиление ПВО, обеспечение военных боеприпасами, а также передача истребителей F-16 и обучение пилотов.