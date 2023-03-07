



Глава Пентагона совершил необъявленный визит в Ирак

Во вторник министр обороны США Ллойд Остин посетил Ирак. Этот визит, по словам одного из официальных лиц, был направлен на то, чтобы показать, что Вашингтон сохраняет свое военное присутствие там спустя почти 20 лет после свержения режима Саддама Хусейна.



“Что (иракцы) услышат от него, так это приверженность сохранению нашего военного присутствия, но речь идет не только о военном инструменте. Соединенные Штаты в целом заинтересованы в стратегическом партнерстве с правительством Ирака”, — заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности.



Остин был последним генералом, командовавшим американскими войсками в Ираке после вторжения 2003 года.

