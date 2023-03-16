Новости » Политика
Глава Пентагона раскрыл детали разговора с Шойгу
16.03.2023 02:30 Алина Груднева

Глава Пентагона раскрыл детали разговора с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин поделился подробностями своего разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Он подтвердил новость о том, что разговор касался сбития американского беспилотника в Черном море.

"Я провел телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, важно, чтобы великие державы служили моделями прозрачности и коммуникации. И Соединенные Штаты продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом", - подчеркнул Остин.

По словам главы Пентагона, РФ обязана управлять своей военной авиацией, которая причастна  к сбитию дрона, в профессиональной манере.

"Мы рассматриваем любую потенциальную эскалацию очень серьезно, поэтому я считаю, что важно держать каналы коммуникации открытыми", - отметил он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы