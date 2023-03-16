



Глава Пентагона раскрыл детали разговора с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин поделился подробностями своего разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу.



Он подтвердил новость о том, что разговор касался сбития американского беспилотника в Черном море.



"Я провел телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, важно, чтобы великие державы служили моделями прозрачности и коммуникации. И Соединенные Штаты продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом", - подчеркнул Остин.



По словам главы Пентагона, РФ обязана управлять своей военной авиацией, которая причастна к сбитию дрона, в профессиональной манере.



"Мы рассматриваем любую потенциальную эскалацию очень серьезно, поэтому я считаю, что важно держать каналы коммуникации открытыми", - отметил он.

