



Глава Пентагона озвучил результаты заседания "Рамштайн-10"

В ходе очередной встречи в формате "Рамштайн" страны-союзники Украины договорились о предоставлении ей новой техники. В частности, ВСУ получат танки от Швеции. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга.



"Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут новые NASAMS, Нидерланды также инициируют новые контракты, чтобы новые вооружения поступали в Украину", - рассказал министр обороны США.



При этом он добавил, что обязательства обеспечить определенные оборонные нужды Украины взяла на себя Словения.



Напомним, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, новое заседание "Рамштайн", которое состоялось 15 марта, внушает оптимизм.