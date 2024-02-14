



Глава Пентагона Остин официально открыл заседание "Рамштайн-19"

В среду, 14 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин официально открыл заседание Контактной группы по обороне Украины. Об этом сообщает Минобороны США.



"Сегодня мы вместе будем работать над краткосрочными потребностями Украины", - сказал он в своем онлайн-обращении к участникам заседания.



Речь идет о насущных проблемах в большем количестве артиллерии, боеприпасах и ракет для противовоздушной обороны.



Сегодняшнее заседание стало первым для Александра Сырского в должности главнокомандующего ВСУ. Основные темы встречи - наращивание оборонного производства, подготовка к долгосрочным вызовам и решение насущных потребностей.



"Начинаем 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины - на этот раз оно проходит онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского - для него это первая встреча в формате "Рамштайн" в качестве главнокомандующего ВСУ", - сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.



Министр отметил, что вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым настроены на результативную работу.



"Сфокусируемся на наращивании оборонного производства, дронах и технологиях, а также подготовке как к долгосрочным вызовам, так и решению неотложных потребностей. Ожидайте хорошие новости", - подчеркнул глава Минобороны.