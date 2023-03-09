



Глава Пентагона обеспокоен напряженностью в Иудее и Самарии

Министр обороны США Ллойд Остин обеспокоен ростом уровня насилия в Иудее и Самарии и напряженности с палестинцами.



Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции возле аэропорта Бен-Гурион.



По его словам, в ходе переговоров с израильским коллегой Йоавом Галантом он обсудил необходимость деэскалации, снижения напряженности и восстановления спокойствия.



"Мы также призываем палестинское руководство бороться с терроризмом, возобновить координацию с Израилем в сфере безопасности и осудить подстрекательства", — сказал Остин.



В свою очередь, Галант сказал, что Израиль стремится к стабильности и безопасности, а также работает над улучшением благосостояния палестинцев.



"Но это никогда не должно происходить за счет жизни ни одного гражданина Израиля. Перед лицом террора мы будем решительны", - подчеркнул он.

