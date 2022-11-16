



Глава Пентагона об атаке на Польшу: Россия терпит неудачу за неудачей

Не исключено, что Россия несет ответственность за ракетный удар по Польше, когда силы РФ целились в инфраструктуру Украины.

На это намекнул министр обороны США Ллойд Остин, открывая виртуальную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с нашим союзником Польшей и другими странами для сбора дополнительной информации, и мы продолжим тесные консультации с нашими союзниками по НАТО и ценными партнерами", — сказал Остин.

По словам главы Пентагона, в США знают наверняка лишь контекст этого нападения.

"Россия терпит неудачу за неудачей на поле боя, и Россия ставит под прицел украинских мирных жителей и гражданскую инфраструктуру", — сказал он.