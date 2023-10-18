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Глава Пентагона - Хизбалле: остановитесь
18.10.2023 19:54 Алина Груднева

Глава Пентагона - Хизбалле: остановитесь

Министр обороны США Ллойд Остин сделал предупреждение террористической организации "Хизбалла".

Он обсудил по телефону с министром обороны Израиля Йоавом Галантом войну в стране и продолжающиеся атаки с ливанской территории.

"Хизбалла" должна прекратить нападения на Израиль с юга Ливана", - коротко предостерег он.

Во время телефонных переговоров, глава Пентагона рассказал Галанту о дополнительной помощи, направляющейся в Израиль, а также прокомментировал важность гуманитарной помощи Газе.

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