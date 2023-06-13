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Махмуд Аббас
13.06.2023 09:01 Наталья Богинская

Глава Палестины Махмуд Аббас прибыл в Пекин

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл во вторник в Пекин, сообщили государственные СМИ, поскольку Китай выразил готовность помочь облегчить израильско-палестинские мирные переговоры.Аббас планирует продлить свой пятый официальный визит в Китай до пятницы.

Официальное палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что во время поездки Аббас встретится с президентом Си Цзиньпином.

Ожидается, что они “обменяются мнениями о последних событиях на палестинской арене, а также о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес”.

Глава Палестинской администрации также встретится с премьер-министром Ли Цяном.

“Давний палестинский лидер – старый и хороший друг китайского народа”, – заявил на прошлой неделе официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. “Китай всегда твердо поддерживал правое дело палестинского народа по восстановлению своих законных национальных прав”.

Пекин стремится укрепить свои связи с Ближним Востоком, бросив вызов давнему влиянию США в регионе.

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