



Глава Палестины Махмуд Аббас прибыл в Пекин

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл во вторник в Пекин, сообщили государственные СМИ, поскольку Китай выразил готовность помочь облегчить израильско-палестинские мирные переговоры.Аббас планирует продлить свой пятый официальный визит в Китай до пятницы.



Официальное палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что во время поездки Аббас встретится с президентом Си Цзиньпином.



Ожидается, что они “обменяются мнениями о последних событиях на палестинской арене, а также о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес”.



Глава Палестинской администрации также встретится с премьер-министром Ли Цяном.



“Давний палестинский лидер – старый и хороший друг китайского народа”, – заявил на прошлой неделе официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. “Китай всегда твердо поддерживал правое дело палестинского народа по восстановлению своих законных национальных прав”.



Пекин стремится укрепить свои связи с Ближним Востоком, бросив вызов давнему влиянию США в регионе.