



Глава ООН призвал Иран к "серьезному диалогу" о роли МАГАТЭ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Иран провести "серьезный диалог" в отношении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе продолжающихся переговоров по ядерной сделке.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Независимость МАГАТЭ существует, ее необходимо сохранить, и она необходима. МАГАТЭ не может быть инструментом одних против других", - заявил Гутерриш.



Напомним, что в рамках ядерных переговоров в Иране потребовали, чтобы МАГАТЭ прекратило расследование предполагаемой ядерной деятельности Ирана.