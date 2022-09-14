Глава ООН призвал Иран к "серьезному диалогу" о роли МАГАТЭ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Иран провести "серьезный диалог" в отношении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе продолжающихся переговоров по ядерной сделке.
Об этом сообщает Times of Israel.
"Независимость МАГАТЭ существует, ее необходимо сохранить, и она необходима. МАГАТЭ не может быть инструментом одних против других", - заявил Гутерриш.
Напомним, что в рамках ядерных переговоров в Иране потребовали, чтобы МАГАТЭ прекратило расследование предполагаемой ядерной деятельности Ирана.