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Глава ООН призвал Иран к "серьезному диалогу" о роли МАГАТЭ
14.09.2022 20:11 Ольга Белозерова

Глава ООН призвал Иран к "серьезному диалогу" о роли МАГАТЭ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Иран провести "серьезный диалог" в отношении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе продолжающихся переговоров по ядерной сделке.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Независимость МАГАТЭ существует, ее необходимо сохранить, и она необходима. МАГАТЭ не может быть инструментом одних против других", - заявил Гутерриш.

Напомним, что в рамках ядерных переговоров в Иране потребовали, чтобы МАГАТЭ прекратило расследование предполагаемой ядерной деятельности Ирана.

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