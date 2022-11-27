



Глава ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия в текущих условиях.



Об этом сообщают РИА Новости.



Зась отметил, что из членов ОДКБ ядерное оружие есть у России, у которой есть военная доктрина, предусматривающая случаи применения ЯО.



"Вместе с тем я считаю, что даже в нынешней непростой ситуации, очень напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено при том понимании всех субъектов мировой политики, не только России, возможных катастрофических последствий таких шагов", - заявил глава ОДКБ.