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Глава ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия
27.11.2022 21:45 Ольга Белозерова

Глава ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия в текущих условиях. 

Об этом сообщают РИА Новости.

Зась отметил, что из членов ОДКБ ядерное оружие есть у России, у которой есть военная доктрина, предусматривающая случаи применения ЯО.

"Вместе с тем я считаю, что даже в нынешней непростой ситуации, очень напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено при том понимании всех субъектов мировой политики, не только России, возможных катастрофических последствий таких шагов", - заявил глава ОДКБ. 

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