



Глава образовательного центра Верховной Рады Украины выступила в Кнессете

Руководитель образовательного центра Верховной Рады Украины Елена Костинюк выступила на открытии 5-й ежегодной встречи Международного форума парламентских центров посетителей в Кнессете.

Об этом сообщает пресс-служба ВР Украины.

Открывая Международный форум, гендиректор Кнессета Гиль Сегаль уделил особое внимание украинской делегации. По его словам, Израиль всем сердцем переживает Украине в эти сложные времена.

Костинюк выступила перед представителями более 30-ти парламентских делегаций из стран Европы, США, Северной Америки, Японии, призвав мир поддержать Украину в борьбе против России. Мероприятие состоялось 21 ноября, когда в Украине отмечался День Достоинства и Свободы.