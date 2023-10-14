



Глава НАТО: Путин может попробовать заморозить войну в Украине

Российский президент Владимир Путин может попытаться заморозить войну против Украины. Однако Украина и ее союзники будут принимать все возможные меры, чтобы предотвратить это. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По его словам, страны Запада, работают над достижением мира и оказывают военную поддержку Украине в целях стабилизации ситуации.



"Природа войны непредсказуема, и невозможно точно предсказать ее дальнейшее развитие. Мы надеемся, что сможем быстро достичь мира. Мы работаем для этого. Но важно оказать поддержку Украине, поскольку это кратчайший путь к завершению конфликта и ответ на попытки Москвы. Это покажет им, что победа на поле боя для них недостижима", – сказал Столтенберг.



Он добавил, что всегда существует риск заморозки конфликта, но союзники работают, чтобы этого избежать и добиться мирного урегулирования ситуации.