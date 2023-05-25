



Глава МВД требует широкой поддержки судебной реформы

Министр внутренних дел и здравоохранения Моше Арбель настаивает на том, что судебная реформа должна пройти при широкой поддержке, чтобы следующее правительство не отменило ее.



Ссылаясь на предыдущего министра по делам религии, депутата Кнессета Матана Кахана, Арбель сказал: "Кахана пришел с далеко идущей реформой, он настаивал и хвастался, и что из этого вышло? Мы ее отменили. Мы не будем в коалиции вечно, и если мы хотим, чтобы решения, которые мы принимаем, были долгосрочными, нам нужно достичь широкого консенсуса, а не принимать решения силой".



"Не всегда полное понимание принадлежит только нам, — сказал он. - Нам нужно помнить кое-что очень важное: несмотря на то, что мы являемся членами коалиции, мы по-прежнему меньшинство в стране — сообщество харедим является меньшинством, и иногда нам нужно действовать со смирением и скромностью, как меньшинство и избегать конфликтов".



Когда его спросили о главе его партии, депутате Кнессета Арье Дери, которого Арбель сменил в министерствах внутренних дел и здравоохранения, Арбель сказал: "Я четко говорю: решения по обоим министерствам принимаю я, к лучшему или к худшему. В то же время , не скрою: я очень часто спрашиваю его совета, и вижу большую ценность в том, чтобы спросить совета у человека, имеющего столько лет опыта работы в государственной системе и в МВД. То, что он уже забыл, я еще не научился".



В январе Кахана сказал радио 103FM : "Ситуация в ее нынешнем виде действительно нуждается в исправлении; это ситуация, в которой судьи Верховного суда имеют избыток власти. в этой области, взяв всю власть в судебной системе и передав ее правительству. В конце концов, судьба этого закона будет точно такой же, как и реформы законов о кошерном надзоре [которые Кахана начал проводить во время предыдущего правления]. Оппозиция придет и отменит все это [когда она восстановит власть]."