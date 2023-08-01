



Глава Моссада в Белом доме вел переговоры об отношениях с Саудовской Аравией

Пару недель назад директор Моссада Давид Барнеа встретился с рядом высокопоставленных чиновников Белого дома и директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы помочь сформулировать трехстороннюю сделку между Израилем, Саудовской Аравией и США , переговоры по которой наконец-то стали достоянием общественности.



The Jerusalem Post отмечает, что Барнеа активно участвует в развитии отношений между Израилем и многими странами региона, с которыми в настоящее время нет дипломатических отношений.



Теоретически вся деятельность Моссада должна храниться в секрете, и никто не знает об их действиях десятилетиями.



Барнеа не слил информацию о своей последней встрече, но, вероятно, это были американские официальные лица.



Хотя некоторые израильские дипломаты могли быть даже более вовлечены в переговоры по проектам окончательного соглашения, Барнеа сыграл ключевую роль в видении сделки как в Эр-Рияде, так и в Вашингтоне.



Кроме того, многие аспекты любой сделки с Саудовской Аравией будут включать оборонную продукцию, альянсы в сфере безопасности и оценку влияния Иерусалима и Вашингтона на национальную безопасность Израиля путем предоставления определенных возможностей МБС.



Последний визит Барнеа в Вашингтон вписывается в более широкую картину его роли в Моссаде.



Скорее всего он весьма эффективно продвигает потенциальную будущую историческую трехстороннюю сделку, которая затем могла бы привести к нормализации отношений Израиля с большей частью суннитского мира.



