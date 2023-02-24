



Глава Моссада разрешил сотрудникам ходить на демонстрации против реформы

В последние дни сотрудники Моссада обратились в организацию с просьбой принять участие в протестах против правовой революции.



Юридический советник организации, изучивший положения регламента государственной службы, в резкой директиве распорядился, что старшие сотрудники в ранге начальника отдела и выше не смогут участвовать в демонстрациях.



Согласно решению, сотрудники организации рангом ниже этого - будут допущены к участию в демонстрациях. По данному вопросу было проведено обсуждение под руководством главы Моссада Дади Барнеа при участии юридического советника.



Согласно инструкции, работникам, которые примут участие в демонстрациях, будет запрещено выступать с оскорбительными высказываниями в адрес государственных органов или делать заявления, которые могут быть истолкованы как политические.