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Глава Моссада разрешил сотрудникам ходить на демонстрации против реформы
24.02.2023 20:54 Аркадий Бочаровский

Глава Моссада разрешил сотрудникам ходить на демонстрации против реформы

В последние дни сотрудники Моссада обратились в организацию с просьбой принять участие в протестах против правовой революции. 

Юридический советник организации, изучивший положения регламента государственной службы, в резкой директиве распорядился, что старшие сотрудники в ранге начальника отдела и выше не смогут участвовать в демонстрациях. 

Согласно решению, сотрудники организации рангом ниже этого - будут допущены к участию в демонстрациях. По данному вопросу было проведено обсуждение под руководством главы Моссада Дади Барнеа  при участии юридического советника.

Согласно инструкции, работникам, которые примут участие в демонстрациях, будет запрещено выступать с оскорбительными высказываниями в адрес государственных органов или делать заявления, которые могут быть истолкованы как политические.

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