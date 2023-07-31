



Глава Моссада посетил Белый дом для обсуждения нормализации отношений с Саудией

Глава израильской разведки Давид Барнеа посетил Белый дом в начале этого месяца для "секретных" переговоров о возможном соглашении о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



Согласно сообщению Axios со ссылкой на два источника в США, Барнеа встретился в Белом доме с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, а также с Бреттом Макгерком, координатором Белого дома по Ближнему Востоку, и Амосом Хохштейном, старшим советником Байдена по энергетике и инфраструктуре.



После этих предполагаемых встреч с Барнеа, Салливан и МакГерк отправились в Саудовскую Аравию.



Сообщается, что Барнеа также встречался во время своей поездки с директором ЦРУ Биллом Бернсом.



В пятницу, 28 июля, президент США Джо Байден намекнул на возможный прогресс в достижении долгожданного соглашения после того, как официальные лица США в течение нескольких месяцев преуменьшали вероятность его заключения.



"Возможно, происходит сближение", - сказал Байден.