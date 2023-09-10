Новости » Политика
Глава Моссада: оборонное сотрудничество РФ с Ираном угрожает нашей безопасности
10.09.2023 18:36 Алина Груднева

Глава Моссада: оборонное сотрудничество РФ с Ираном угрожает нашей безопасности

Израиль крайне обеспокоен тем фактом, что Россия продает Ирану передовое вооружение.

Такое заявление на конференции в университете Рейхмана в Герцлии сделал глава Моссада Давид Барнеа.

По его словам, в рамках оборонного сотрудничества Иран, помимо проданных России ударных БПЛА, которые используются в Украине, намеревался передать России ракеты малой и большой дальности, но эта сделка была сорвана.

"Они намерены продать другое оружие, но эта сделка также будет сорвана. Мы опасаемся, что русские взамен передадут иранцам передовое оружие, что, безусловно, поставит под угрозу нашу безопасность и, возможно, даже наше существование", — подчеркнул Барнеа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы