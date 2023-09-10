



Глава Моссада: оборонное сотрудничество РФ с Ираном угрожает нашей безопасности

Израиль крайне обеспокоен тем фактом, что Россия продает Ирану передовое вооружение.



Такое заявление на конференции в университете Рейхмана в Герцлии сделал глава Моссада Давид Барнеа.



По его словам, в рамках оборонного сотрудничества Иран, помимо проданных России ударных БПЛА, которые используются в Украине, намеревался передать России ракеты малой и большой дальности, но эта сделка была сорвана.



"Они намерены продать другое оружие, но эта сделка также будет сорвана. Мы опасаемся, что русские взамен передадут иранцам передовое оружие, что, безусловно, поставит под угрозу нашу безопасность и, возможно, даже наше существование", — подчеркнул Барнеа.