



Глава Моссада: "Морская сделка - фактическое признание Израиля"

Глава "Моссада" Давид Барнеа заявил на заседании кабинета министров, что тот, кто утверждает, что новое соглашение о морской границе является достижением "Хизбаллы", не понимает ситуации в Ливане.



Об этом сообщает журналист Барак Равид, передает "Аруц Шева".



По словам Барнеа, соглашение о демаркации морской границы не идет на пользу "Хизбалле", потому что оно представляет собой фактическое признание Израиля Ливаном, против чего выступает террористическая группировка.



"Хизбалла" не хотела соглашения с Израилем, но понимала, что в свете внутриполитического кризиса в Ливане у нее есть возможность набрать очки в общественном мнении", - заявил Барнеа.



Напомним, что сегодня кабинет безопасности Израиля проголосовал за соглашение о демаркации морской границы с Ливаном.



"В настоящее время важно и срочно достичь морского соглашения между Израилем и Ливаном. Члены Кабинета безопасности выражают свою поддержку правительству Израиля в продвижении соглашения", - заявил премьер-министр Яир Лапид на заседании.



Кроме этого, БАГАЦ отклонил просьбу задержать на данном этапе процедуру заключения соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном. Слушания по петициям против законности соглашения состоятся позже, после чего будет окончательно решено, вмешается ли БАГАЦ в процесс утверждения соглашения.