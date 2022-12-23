



Глава Моссада: "Иран расширяет поставки оружия в Россию"

Глава "Моссада" Давид Барнеа предупредил, что Иран работает над укреплением своих оборонных отношений с Россией и продолжает поставлять ей современное вооружение.



В последние месяцы Россия использовала иранские беспилотники для атак по украинским объектам, отмечает Jerusalem Post.



"Мы предостерегаем от будущих намерений Ирана, которые они пытаются сохранить в секрете, по углублению и расширению поставок современного оружия в Россию, расширению проекта по обогащению урана и активизации своих атак против дружественных мусульманских стран в регионе", - заявил Барнеа.



Барнеа сказал, что "Моссад" несколько месяцев назад предупредил, что Иран планирует помочь России, и действительно, оружие попало в руки российских военных.



"Мы привлекаем внимание к поставкам оружия в Россию, несмотря на ложь, слышимую из Ирана. Иранская ложь не нова для нас. На Западе есть элементы, которые призывают к подписанию соглашения с Ираном, вопиющим образом игнорируя иранскую ложь, содержащуюся в самом соглашении", - подчеркнул глава израильской разведки.