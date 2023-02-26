



Глава МО ФРГ: о Китае можно судить только по действиям, а не по словам

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически отреагировал на предложенный Китаем "мирный план" для прекращения войны в Украине.



Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 26 февраля, в интервью немецкой общественной телерадиокомпании Deutschlandfunk.



По словам Писториуса, странно слышать о мирной инициативе страны, которая, согласно сообщениям, может в то же время планировать поставки беспилотников-камикадзе в Россию.



"Предлагаю судить о Китае по его действиям, а не словам", — сказал он.

