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Глава МО ФРГ: о Китае можно судить только по действиям, а не по словам
26.02.2023 14:19 Алина Груднева

Глава МО ФРГ: о Китае можно судить только по действиям, а не по словам

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически отреагировал на предложенный Китаем "мирный план" для прекращения войны в Украине.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 26 февраля, в интервью немецкой общественной телерадиокомпании Deutschlandfunk.

По словам Писториуса, странно слышать о мирной инициативе страны, которая, согласно сообщениям, может в то же время планировать поставки беспилотников-камикадзе в Россию.

"Предлагаю судить о Китае по его действиям, а не словам", — сказал он.
 

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