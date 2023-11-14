



Глава МККК встретилась с семьями заложников, удерживаемых в Газе

Глава Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер встретилась с семьями нескольких заложников, удерживаемых террористами в Газе.



Во встрече, которая проводится в Женеве, также участвует министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и министр здравоохранения Уриэль Бусо.



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"Я хочу подчеркнуть, насколько усердно мы защищаем интересы родственников заложников. Для меня это ключевой приоритет, и я знаю, какую нестерпимую боль переживают семьи", - сказала Сполярич-Эггер.



По ее словам, захват заложников противоречит международному гуманитарному праву. Сполярич-Эггер оправдалась за бездействие Красного Креста тем, что сотрудники комитета не могут получить безопасный для себя доступ к заложникам.



"Мы продолжаем настаивать на освобождении заложников и делаем все возможное, чтобы получить к ним доступ. Мы глубоко обеспокоены тем, что среди задержанных есть дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и другие уязвимые лица. Мы не можем сделать это в одиночку. Должны быть достигнуты соглашения, которые позволят МККК безопасно выполнять работу. МККК не может прорваться туда, где удерживаются заложники. Мы сможем посещать их только тогда, когда будут достигнуты соглашения, включая безопасный доступ", - добавила она.