



Глава минпроса: образовательные поездки молодежи в Польшу возобновляются

Министр просвещения Йоав Киш подписал вместе с польским коллегой совместную декларацию о возобновлении образовательных поездок израильской молодежи.



Об этом израильский министр сообщил в Twitter.



"Сейчас я покидаю Министерство образования Польши после подписания совместного заявления с министром образования Польши о возвращении израильской молодежи делегаций через 3 года", - сказал он.



Киш поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу за доверие и поддержку во время этого процесса.



"Спасибо коллегам министра образования Польши за совместную работу", - добавил он.

