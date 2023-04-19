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Глава минпроса: образовательные поездки молодежи в Польшу возобновляются
19.04.2023 20:48 Алина Груднева

Глава минпроса: образовательные поездки молодежи в Польшу возобновляются

Министр просвещения Йоав Киш подписал вместе с польским коллегой совместную декларацию о возобновлении образовательных поездок израильской молодежи.

Об этом израильский министр сообщил в Twitter.

"Сейчас я покидаю Министерство образования Польши после подписания совместного заявления с министром образования Польши о возвращении израильской молодежи делегаций через 3 года", - сказал он.

Киш поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу за доверие и поддержку во время этого процесса.

"Спасибо коллегам министра образования Польши за совместную работу", - добавил он.
 

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