Глава минпроса: образовательные поездки молодежи в Польшу возобновляются
Министр просвещения Йоав Киш подписал вместе с польским коллегой совместную декларацию о возобновлении образовательных поездок израильской молодежи.
Об этом израильский министр сообщил в Twitter.
"Сейчас я покидаю Министерство образования Польши после подписания совместного заявления с министром образования Польши о возвращении израильской молодежи делегаций через 3 года", - сказал он.
Киш поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу за доверие и поддержку во время этого процесса.
"Спасибо коллегам министра образования Польши за совместную работу", - добавил он.
משלחות הנוער לפולין חוזרות!— יואב קיש Yoav Kisch (@YoavKisch) April 19, 2023
אני יוצא כעת ממשרד החינוך הפולני לאחר חתימת הצהרה משותפת עם שר החינוך הפולני לחזרת משלחות הנוער אחרי 3 שנים.
מודה לראש הממשלה נתניהו על האמון והתמיכה במהלך.
מודה למקבילי שר החינוך הפולני על עבודה משותפת במטרה ברורה להשיב את המשלחות.
נזכור ולא נשכח. pic.twitter.com/I8vpwhdm1D