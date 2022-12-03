Глава Минобороны Украины пообещал РФ три буквы от слова Херсон
Министр обороны Украины Алексей Резников посетил Чернобаевку и показал, что осталось от аэропорта "Херсон".
Глава оборонного ведомства также сказал, что Россия получит в конечном итоге от страны.
"Это остатки Международного аэропорта "Херсон". Русские поймут первые 3 буквы названия города без переводчика… это единственное, что они могут получить от Украины. Многие из них, сейчас, удобряющие наши поля, уже научились этому. Удачи!" - отметил Резников.