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Глава Минобороны Украины пообещал РФ три буквы от слова Херсон
03.12.2022 13:32 Алина Груднева

Глава Минобороны Украины пообещал РФ три буквы от слова Херсон

Министр обороны Украины Алексей Резников посетил Чернобаевку и показал, что осталось от аэропорта "Херсон".

 
Глава оборонного ведомства также сказал, что Россия получит в конечном итоге от страны.
 
"Это остатки Международного аэропорта "Херсон". Русские поймут первые 3 буквы названия города без переводчика… это единственное, что они могут получить от Украины. Многие из них, сейчас, удобряющие наши поля, уже научились этому. Удачи!" - отметил Резников.

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