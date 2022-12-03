



Глава Минобороны Украины пообещал РФ три буквы от слова Херсон

Министр обороны Украины Алексей Резников посетил Чернобаевку и показал, что осталось от аэропорта "Херсон".

Глава оборонного ведомства также сказал, что Россия получит в конечном итоге от страны.