



Глава минобороны Израиля в послании НАТО: мы победим

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил по видеосвязи на встрече глав МИД стран-членов НАТО в формате "Рамштайн".



Он прокомментировал террористическую атаку ХАМАСа на Израиль.



"Мы понесли тяжелый урон, но не заблуждайтесь: 2023 год — это не 1943 год. Мы те же евреи, но у нас другие возможности. Государство Израиль является сильным, мы победим. ХАМАС — это ИГИЛ Газы, финансируемая и поддерживаемая Ираном. ЦАХАЛ уничтожит ХАМАС. И мы выследим всех до единого, у кого кровь наших детей на руках", - сказал он.



Министр выразил признательность за глобальную демонстрацию солидарности с Израилем, особенно за поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки.



Незадолго до встречи Галант завершил экскурсию по базе "Кирие" в Тель-Авиве. Он подчеркнул, что по согласованию с премьер-министром дает указание значительно увеличить интенсивность ударов по объектам террористов в Газе. По словам Галанта, главной целью является уничтожение всех объектов ХАМАСа.



"Это - война за наше будущее. Враг заплатит высокую цену. Это является необходимым условием нашего существования в регионе", - подчеркнул он.