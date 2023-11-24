



Глава минобороны Израиля: после небольшого перерыва ударим в полную силу

Министр обороны Израиля Йоав Галант встретился с итальянским коллегой Гвидо Крозетто.



Их переговоры состоялась на фоне подготовки к возвращению части заложников, удерживаемых террористами в Газе.



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"Будет небольшой перерыв (в операции, - ред), а затем мы продолжим действовать в полную силу", - пообещал Галант.



По его словам, Армия обороны Израиля не остановится до тех пор, пока не будет достигнута цель – уничтожение ХАМАСа и возвращение всех похищенных.





