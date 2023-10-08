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Глава минобороны Израиля: ответ ХАМАСу запомнят на десятилетия
08.10.2023 19:33 Алина Груднева

Глава минобороны Израиля: ответ ХАМАСу запомнят на десятилетия

Министр обороны Йоав Галант посетил город Офаким, куда накануне ворвались террористы ХАМАСа и взяли в заложники израильтян.

Глава оборонного ведомства пообещал, что Израиль жестко ответит террористам за кровопролитие.

"Ответ Израиля запомнят за следующие 50 лет, ХАМАС будет сожалеть о том, что натворил", - сказал Галант.

По его словам, цена, которую заплатит Газа, будет крайне высокой ценой и изменит реальность для нескольких будущих поколений.

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