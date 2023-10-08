Глава минобороны Израиля: ответ ХАМАСу запомнят на десятилетия
Министр обороны Йоав Галант посетил город Офаким, куда накануне ворвались террористы ХАМАСа и взяли в заложники израильтян.
Глава оборонного ведомства пообещал, что Израиль жестко ответит террористам за кровопролитие.
"Ответ Израиля запомнят за следующие 50 лет, ХАМАС будет сожалеть о том, что натворил", - сказал Галант.
По его словам, цена, которую заплатит Газа, будет крайне высокой ценой и изменит реальность для нескольких будущих поколений.