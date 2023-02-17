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Глава минобороны Израиля: оружейное эмбарго Ирану ни по чем
17.02.2023 13:40 Алина Груднева

Глава минобороны Израиля: оружейное эмбарго Ирану ни по чем

Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал об усилиях Ирана по экспорту летального оружия, несмотря на наложенное на него эмбарго.

По данным израильских СМИ, с такой речью он выступил утром, 17 февраля, на на открытии конференции по безопасности в Мюнхене.

По словам Галанта, несмотря на оружейное эмбарго, Тегеран ведет переговоры о продаже летального оружия не менее чем с 50 странами по всему миру.

"Иран поставляет беспилотники с радиусом действия 1000 километров в страны Восточной Европы, такие как Беларусь, а в прошлом делал это в Южной Америке — Венесуэле", - подчеркнул министр.
 

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