Глава минобороны Израиля: мы не продавали Украине оружие
Израиль не продает Украине, против которой воюет Россия, никакого оружия.
Соответствующее заявление сделал министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире радиостанции "Коль Хай".
"Хочу уточнить, что мы не продавали оружие Украине. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно", - сказал он.
Таким образом Ганц ответил на угрозы Дмитрия Медведева, который сказал, что поставки Израилем оружия в Украину разрушат отношения с Россией.
Такую реакцию вызвали слова министра диаспоры Нахмана Шая, который призвал поставить Украине оружие на фоне новостей о том, что Иран поставляет дроны-камикадзе РФ, используемые для бомбежек украинских городов, и баллистические ракеты.