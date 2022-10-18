



Глава минобороны Израиля: мы не продавали Украине оружие

Израиль не продает Украине, против которой воюет Россия, никакого оружия.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире радиостанции "Коль Хай".

"Хочу уточнить, что мы не продавали оружие Украине. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно", - сказал он.

Таким образом Ганц ответил на угрозы Дмитрия Медведева, который сказал , что поставки Израилем оружия в Украину разрушат отношения с Россией.