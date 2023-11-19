Глава минобороны Израиля: Хизбалла выпустила более 1000 ракет
Террористическая организация "Хизбалла" с начала войны выпустила по Израилю более тысячи ракет.
Такое заявление сделал министр обороны Йоав Галант на брифинге для журналистов.
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"Иран является корнем агрессии против Государства Израиль. Война ведется на нескольких фронтах, хотя и сосредоточена на Газе. С начала войны Хизбалла выпустила более 1000 ракет. Мы мешаем террористам и наносим удары по военным объектам и целям, Хизбалла расплачивается ежедневно", - подчеркнул Галант.
По его словам, в последние дни минобороны Израиля выявило растущее число попыток атак проиранских боевиков в Ираке, Сирии и Йемене.