



Глава минобороны Израиля: Хизбалла выпустила более 1000 ракет

Террористическая организация "Хизбалла" с начала войны выпустила по Израилю более тысячи ракет.



Такое заявление сделал министр обороны Йоав Галант на брифинге для журналистов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Иран является корнем агрессии против Государства Израиль. Война ведется на нескольких фронтах, хотя и сосредоточена на Газе. С начала войны Хизбалла выпустила более 1000 ракет. Мы мешаем террористам и наносим удары по военным объектам и целям, Хизбалла расплачивается ежедневно", - подчеркнул Галант.



По его словам, в последние дни минобороны Израиля выявило растущее число попыток атак проиранских боевиков в Ираке, Сирии и Йемене.