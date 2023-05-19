



Глава минобороны Британии: мир на грани более масштабного конфликта

До конца текущего десятилетия есть большой риск вспышки более глобального военного конфликта.



По данным Financial Times, такой неутешительный прогноз озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.



"К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, а оборона будет важнее для нашей жизни", - подчеркнул он.



По словам Уоллеса, возможен более масштабный конфликт с РФ после ее вторжения в Украину. Также он предупредил об угрозе со стороны Китая и роста уровня экстремизма в Африке.



"Я думаю, что конфликт приближается, будет ли он горячим или холодным, мы еще увидим... Я думаю, что близится конфликт с рядом противников по всему миру... Нам всем нужно быть готовыми к этому", - предупредил он.



Министр подчеркнул, что в настоящее время мировое сообщество находится на конечной точке "аномального периода после холодной войны". По словам Уоллеса, в связи с риском глобального противостояния в мире важно разработать четкий график увеличения военных расходов до 2,5% ВВП.