Новости » Политика
Глава МИДа Великобритании прокомментировал свой визит в Израиль
14.09.2023 17:00 Евгения Маркова

Глава МИДа Великобритании прокомментировал свой визит в Израиль

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе состоявшейся несколько дней назад в Иерусалиме встречи с премьер-министром Нетаниягу подчеркнул важность достижения широкого консенсуса по судебной реформе. Об этом он заявил в интервью радиостанции "КАН-11"

Министр также прокомментировал протесты против судебной реформы.

"Демократия очень важна, это одна из тех вещей, которые лежат в основе британского общества и, конечно, в основе израильского общества, и мы очень, очень высоко ценим ее. Демонстрации – а они проходят и в Великобритании – являются важной частью демократии", – сказал он.

Клеверли отказался отвечать на вопрос о том, что предпримет Великобритания, если правительство не выполнит постановление БАГАЦа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы