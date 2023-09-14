



Глава МИДа Великобритании прокомментировал свой визит в Израиль

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе состоявшейся несколько дней назад в Иерусалиме встречи с премьер-министром Нетаниягу подчеркнул важность достижения широкого консенсуса по судебной реформе. Об этом он заявил в интервью радиостанции "КАН-11"



Министр также прокомментировал протесты против судебной реформы.



"Демократия очень важна, это одна из тех вещей, которые лежат в основе британского общества и, конечно, в основе израильского общества, и мы очень, очень высоко ценим ее. Демонстрации – а они проходят и в Великобритании – являются важной частью демократии", – сказал он.



Клеверли отказался отвечать на вопрос о том, что предпримет Великобритания, если правительство не выполнит постановление БАГАЦа.