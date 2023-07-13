



Глава МИД: За неудавшейся атакой на посольство Израиля в Азербайджане стоит Иран

Министр иностранных дел Эли Коэн в среду заявил, что Иран несет ответственность за сорванное нападение на посольство Израиля в Азербайджане.



“Иранский терроризм представляет собой глобальную угрозу, как мы видели в последние несколько дней в Азербайджане в попытке нападения на посольство Израиля в Баку, а также в последние месяцы на Кипре и в Греции в попытках нападения на израильтян и евреев”, – сказал Коэн во время официального визита в Сербию.



По информации министра, Иран финансировал и инструктировал террористическую ячейку, которая пыталась совершить нападение. Коэн призвал международное сообщество объединиться, чтобы противостоять террористической деятельности Ирана.



10 июля стало известно, что Силы безопасности Азербайджана арестовали 23-летнего гражданина Афганистана по подозрению в планировании нападения на посольство в Баку. Он был задержан возле посольства в отеле Hyatt Regency и допрошен азербайджанскими силовиками. Азербайджан заявил, что Хан прибыл из “другой страны”, чтобы наблюдать за “посольством третьей страны”, завербовать ячейку и получить оружие и финансирование.