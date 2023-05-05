



Глава МИД Венгрии обвинил посла США в "пропаганде войны"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил американского посла Дэвида Прессмана в "пропаганде войны".



"Посол Прессман считает, что мы должны быть озабочены войной, потому он ведет активную пропаганду войны", — цитирует его слова издание Telex.



По словам Сийярто, Венгрия не поддерживает войну России против Украины, поскольку принадлежит "к лагерю мира".



"Американцы предпринимают попытки подтолкнуть нас к лагерю войны", - сказал он.



Таким образом глава венгерского МИД прокомментировал слова Прессмана о том, что Сийярто с начала вторжения РФ в Украину посетил Россию пять раз, чтобы обсудить вопросы в сфере энергетики. Посол также обвинил его в том, что он ни разу не садился за стол перегоров с украинским коллегой.

