



Глава МИД Венгрии обвинил Евросоюз в лицемерии и зависти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение "лицемерием" Европейского Союза, который критикует его государство и Турцию за недемократичность, а на самом деле – "завидует". Об этом Сийярто сказал в интервью Bloomberg, фрагмент из которого опубликовал на своей странице в Facebook.



Глава венгерского МИД считает критику Евросоюза в адрес Венгрии и Турции признаком "лицемерия" и "зависти" к высокому уровню поддержки власти в этих странах.



"Мы должны осознавать – как турецкое правительство, так и венгерское, – что все те правительства, которые идут против международного либерального мейнстрима, являются объектами нападений, несправедливых, необоснованных, предвзятых нападений и обвинений", – сказал он.



Сийярто считает, что любой европейский политик "был бы счастлив выиграть выборы с таким отрывом", как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган или венгерский премьер Виктор Орбан, потому что у них "очень хрупкие политические системы".



"Поэтому я считаю большим преимуществом с турецкой и венгерской стороны то, что наши политические системы стабильны, наших лидеров уважают, и они пользуются поддержкой общественности. Именно поэтому Турция и Венгрия являются предметом зависти ЕС, когда речь идет о политической стабильности", – подытожил Сийярто.