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Глава МИД Украины: РФ пытается одурачить имитацией готовности к переговорам
30.10.2022 17:31 Алина Груднева

Глава МИД Украины: РФ пытается одурачить имитацией готовности к переговорам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова российского коллеги Сергея Лаврова о готовности к переговорам на фоне остановки участия РФ в зерновой сделке.

 
Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 30 октября.
 
По словам Кулебы, Москва имитируют готовность к переговорам, потому этому нельзя верить. 
 
"Модель поведения россиян настолько предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергали риску голода миллионы людей, сегодня имитируют готовность к переговорам. Никто не должен быть одурачен этим", - сказал он. 

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