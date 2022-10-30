



Глава МИД Украины: РФ пытается одурачить имитацией готовности к переговорам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова российского коллеги Сергея Лаврова о готовности к переговорам на фоне остановки участия РФ в зерновой сделке.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 30 октября.

По словам Кулебы, Москва имитируют готовность к переговорам, потому этому нельзя верить.

"Модель поведения россиян настолько предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергали риску голода миллионы людей, сегодня имитируют готовность к переговорам. Никто не должен быть одурачен этим", - сказал он.