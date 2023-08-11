



Глава МИД Украины о "зерновой сделке": Только Эрдоган может убедить Путина

Едва ли не единственным человеком в мире, который способен убедить президента РФ Владимира Путина вернуться к "зерновой сделке", является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Думаю, не будет преувеличением сказать, что президент Эрдоган, пожалуй, единственный человек в мире, который может убедить президента путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе", - цитирует главу украинской дипломатии агентство Reuters.



Кулеба заметил, что Эрдоган имеет сбалансированные отношения между Москвой и Киевом, поэтому он имеет лучшие шансы восстановить соглашение при посредничестве ООН. Тем временем мир продолжает искать на международном уровне консенсус в вопросе возобновления работы "зерновой сделки"